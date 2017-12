João Arruda destina mais de R$ 1 milhão para Ribeirão Claro

Santa Casa foi beneficiada

Emenda individual liberada nesta semana do deputado federal do João Arruda (na foto com o prefeito Mário Pereira) de R$ 550 mil será destinada à Santa Casa de Misericórdia.

A unidade de saúde já foi beneficiada com outro recurso (R$ 500 mil) do parlamentar em março último, totalizando R$ 1,1 milhão, “só temos a agradecer esse prestígio e a importância que nosso deputado mostra com a população”, afirma o chefe do executivo.



Já Arruda lembra da crise político-econômica que o país atravessa e indica que o setor de saúde merece sempre ser priorizado, “todo dinheiro investido nas melhorias de condições para atendimento nesse sentido é fundamental”, assinala.

O administrador da instituição, Flávio Ribeiro, informa que serão reformados o refeitório, corredor central, a cozinha e a lavanderia.