João Arruda insatisfeito com presidente nacional do MDB

Dia 20 haverá reunião decisiva

Maurício Lima, na coluna Radar da Veja desta quarta-feira, dia sete, adianta que a bancada do MDB na Câmara dos Deputados está insatisfeita com o presidente da legenda Romero Jucá (RR).

Trinta e sete deputados se reuniram para definir estratégias por verbas de campanha e vão se encontrar com Jucá no próximo dia 20 para saber qual será a contribuição que cada um terá direito.

Caso a resposta não seja o que esperam, há a possibilidade de um “motim”.

O deputado João Arruda (foto) chegou a sugerir o lançamento de um nome de oposição para tirar o senador da presidência do partido em março.