Largada da campanha de Beto Casagrande atrai veículos e motos em Guapirama

Não houve nenhum tipo de intercorrência e se desenvolveu de forma respeitosa

Carreata em prol da campanha do candidato à Prefeitura de Guapirama, Beto Casagrande no sábado, dia três, reuniu cerca de 270 veículos, todos agindo de forma respeitosa com os cidadãos de Guapirama e respeitando os horários de missas e cultos.

O comerciante da Aliança PSB/Pros apresentou propostas visando a melhoria contínua da cidade, buscando mais empregos, melhores condições de habitação e por escolas em período integral que levam para o aluno mais aprendizado e a garantia de um futuro melhor, segundo informaram os coordenadores.

Nascido em Guapirama, Beto Casagrande sempre desejou para sua cidade “um crescimento grande em todos os setores, por esse motivo decidi me candidatar ao cargo de prefeito, para que assim pudesse contribuir para o desenvolvimento sócio-econômico e social do município e atender as demandas de nossa gente”, assinalou.