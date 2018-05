Leandre dal Ponte é Cidadã Honorária de Carlópolis

Ela apresentou emendas para o município

A deputada federal Leandre Dal Ponte (PV-PR) recebeu, nesta quinta-feira (10), o título de cidadã honorária do município de Carlópolis. Dezenas de pessoas, amigos, cidadãos de Carlópolis, e companheiros políticos da deputada compareceram à solenidade de entrega do no Plenário João Luiz Claro da Câmara Municipal de Carlópolis. Presentes o prefeito Hiroshi Kubo(PSDB) e a vice, Ana Lúcia Moreno Silva (PSDB).

Esse é o terceiro título de cidadania honorária recebida por Leandre. Ela também já recebeu a mesma homenagem do município de Palmas e Irati.

“É uma honra muito grande receber este título e poder chamar toda a minha gente querida de Carlópolis de conterrâneos. Tenho um carinho enorme por este município. Por isso, agradeço ao vereador Huck, proponente desta homenagem, todos os vereadores que aprovaram a proposta, e a todos que compareceram à cerimônia de entrega para me dar um abraço”, disse a deputada paranaense.



Leandre também disse, durante a cerimônia de entrega, que é uma satisfação enorme poder, de agora em diante, chamar a toda a população de Carlópolis de conterrâneos. Ela disse que este, com certeza, foi um dos momentos mais importantes de sua vida.

O vereador João Aparecido de Camargo, mais conhecido como “Huck” foi o autor do projeto que concedeu à honraria à deputada Leandre. O projeto foi aprovado pelos vereadores do município e o decreto legislativo que confere o título à deputada foi publicado no dia 20 de Março deste ano, assinado pelo presidente da Casa de Leis, José Merhi Mansur.