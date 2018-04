Líder anuncia primeiras medidas da agenda positiva de Cida

Pedro Lupion anunciou duas importantes medidas do novo governo

Após assumir oficialmente a Liderança do Governo Cida Borghetti na Assembleia Legislativa do Paraná, o deputado estadual Pedro Lupion (DEM) fez, na semana passada, seu primeiro discurso. Na ocasião o deputado agradeceu pela confiança depositada e se disse conhecedor da responsabilidade que o intento demanda. “Assumo comprometido e sigo seguro de que unidos vamos continuar fazendo prevalecer os anseios dos paranaenses, visando, através do diálogo e do respeito, o bem comum e o desenvolvimento do nosso Estado”.

Nesta terça-feira (17), há menos de duas semanas do Governo Cida Borghetti, o deputado voltou a se pronunciar, para anunciar duas importantes medidas do novo governo.

De acordo com Lupion, a Governadora- em poucos dias de mandato – vem buscando alternativas para promover o reconhecimento dos servidores públicos. Já neste primeiro momento serão 6.493 servidores da educação (servidores efetivos, contratados pelo regime especial CRES e do regime da Consolidação das Leis de Trabalho) que serão beneficiados com a medida de adequação ao piso Mínimo Regional. “Essa medida, beneficia de imediato, aqueles que ganham menos na carreira, as menores remunerações”, especificou o líder.

A governadora Cida vem demonstrando a boa intenção do diálogo e do debate para atender as demandas continuamente e sempre de portas abertas”

O novo líder explicou que com a adequação ao piso do Mínimo Regional os servidores passarão a ter um salário base de R$ 1.223,20, o que representa um incremento real de 6,51% no salário base da categoria. “Essa alteração representa R$ 485.676,40 mensais a mais nos salários desses servidores”, destacou.

A segunda medida anunciada é a de que a governadora já autorizou a aplicação do reajuste inflacionário (IPCA) acumulado de maio de 2016 a dezembro de 2017 (6,17%), ao auxilio transporte, instituído pela Lei 17.657/2013. O benefício passará para R$165,43 e contemplará mais de 15 mil servidores estaduais beneficiados pela Lei. Lupion lembrou que esse reajuste representa um incremento anual de R$ 2.647.585,06.

O deputado salientou que há outras demandas que estão sendo analisadas pela Governadora e equipe, de forma propositiva. “A governadora Cida vem demonstrando a boa intenção do diálogo e do debate para atender as demandas continuamente e sempre de portas abertas”, enfatizou Lupion.

