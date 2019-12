Lideranças fazem reivindicações para hospital de Santo Antônio

Buscam soluções para demandas da saúde

O cabeleireiro Valter do Salão e o administrador-geral do Hospital Nossa Senhora da Saúde, Edno da Silva, ambos de Santo Antônio da Platina, estiveram no meio desta semana em Curitiba, no gabinete do deputado estadual Luiz Fernando Guerra na Assembleia Legislativa (foto).

Os dois platinenses tiveram, junto com o parlamentar, uma audiência com Geraldo Biesek, chefe de gabinete do secretário de saúde, Beto Preto, na SESA.

Fizeram reivindicações para o hospital e aguardam serem atendidos.Guerra é natural de Pato Branco, região sudoeste. Aos 34 anos assumiu pela primeira vez um mandato na Assembleia Legislativa, eleito com 32.216 votos, pelo Partido Social Liberal (PSL).