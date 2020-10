Mário Pereira e Eliana Cortez apresentam candidaturas em Ribeirão Claro

Dupla conta com o apoio do governador Carlos Massa Ratinho Junior

O candidato à reeleição de prefeito em Ribeirão Claro, Mário Pereira, sua vice, Eliana Cortez, e a secretária municipal do Meio-Ambiente, Daiane Palmonari, visitaram o npdiario, em Santo Antônio da Platina.

A aliança reunindo o PSC, MDB e PSL conta com o apoio do governador Carlos Massa Ratinho Junior (PSD), do deputado federal Sandro Alex (PSD) e do deputado estadual Cobra Repórter (PSD), além do deputado estadual Requião Filho (MDB) e o deputado federal Hermes Parcianelo , o Frangão (MDB).

Pelo PSC, concorrerão a uma das nove no legislativo os candidatos Vando Damião, Dr. Aguinaldo Telles, Elias Tenório, Caio Silvério, Chupeta do Bar, Kalé Molini, Roni Ruvina, Mê do Esporte, Dito Faganelli, Chupeta do Bar, Mara Baggio, Karla Zansávio, Maria Rosália, Professora Josie e Carol do Rocha.

Pelo MDB Paulo Fabiano, Philip Agente Penitenciário, Pedro da Saúde, Alex Serralheiro, Aguinaldo de Souza, Mauricio dos Santos, Silvio Mineiro, Cocão, Bibi Bianqui, Angélica Rocha, Jô da ONG, Cleuza da Creche, Maria José do Expedito e Luísa Zansávio.

Do PSL concorrem Tiago Mussato, Danilo Amaral, Preto do Moto Táxi, Evaltenir, Paulo das Sete Voltas, Caique, Josely Barone, Luciana Campos, Cristiano Maia, Vicentina Messias, Beth Camargo, Eder das Sete Voltas.

Mário cumpre o quarto mandato. Eliana é professora e formada em Educação Física e Pedagogia, e é presidente da câmara de vereadores.