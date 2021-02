Tarefa principal é realizar convenção com vistas às eleições de 2022

O presidente nacional do MDB, deputado paulista Baleia Rossi (foto), interveio no diretório estadual do MDB no Paraná. A direção estadual, então presidida pelo deputado estadual Anibelli Neto (foto de camisa verde listrada), foi substituída por uma comissão provisória formada pelas bancadas estadual e federal do partido.

Anibelli havia anunciado a convenção para o próximo dia 27. No entanto, os demais parlamentares fizeram uma “frente única” em prol da intervenção.

A provisória é formada pelos deputados Frangão, Sérgio Souza, Requião Filho e Anibelli Neto. A tarefa principal será realizar uma nova convenção partidária com vistas às eleições de 2022

O MDB do Paraná planeja lançar o ex-senador Roberto Requião ao governo do Paraná e, com isso, atrair candidatos à Câmara e Assembleia Legislativa.