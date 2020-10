Moradores pedem lombada eletrônica em Quatiguá

Moradores alegam que o equipamento instalado na rodovia PR-092 está desativado

Para minimizar o risco constante de acidentes na rodovia PR-092, moradores de Quatiguá pedem a instalação urgente de lombada eletrônica no trevo de acesso à cidade. Nos últimos dias, vários acidentes ocorreram no perímetro urbano, que culminou com a morte de três pessoas.

O pedido foi feito pelos próprios moradores ao deputado Luiz Cláudio Romanelli (PSB), que solicitou à Assembleia Legislativa, nesta terça-feira, 20, o encaminhamento de requerimento ao DER/PR (Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná). “Há, por parte dos usuários e da comunidade local, um clamor por melhoria na sinalização, com a instalação de uma lombada eletrônica que possa garantir que os motoristas sejam obrigados a reduzir a velocidade e a manter a atenção redobrada no trecho”, justifica o deputado.

Moradores alegam que o equipamento instalado na rodovia PR-092 está desativado e não obriga a redução de velocidade dos veículos que cruzam o trevo de acesso a Quatiguá. O requerimento será encaminhado pela Assembleia Legislativa ao diretor-geral do DER/PR, Fernando Furiatti Saboia.