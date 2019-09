Norte Pioneiro recebe duas Unidades Básicas de Saúde

Ribeirão Claro e Ibaiti

O secretário de Estado da Saúde, Beto Preto, entregou duas Unidades Básicas de Saúde (UBS) no Norte Pioneiro nesta quinta e na sexta-feira (5 e 6). Os municípios de Ribeirão Claro e Ibaiti contam agora com a nova estrutura, que juntas, representam aproximadamente R$ 1 milhão de investimentos do Estado.

“Queremos que as unidades possam atender melhor as pessoas, que aqui elas se sintam acolhidas. Porque apenas obras não atendem pessoas. Pessoas atendem pessoas e por isso é preciso reconhecer a importância que o Norte Pioneiro está dando, em seus municípios, para fazer funcionar o serviço de saúde”, afirmou Beto Preto.

Para o prefeito de Ribeirão Claro, Mário Augusto Pereira, mesmo com a necessidade de adequações no projeto inicial, a obra agora vai ajudar a população.

“Tivemos algumas falhas na concepção, com a falta de planejamento de algumas estruturas. Mas seguimos, o governo deu continuidade e agora temos uma unidade que vai atender muito bem os moradores. Deixo o meu agradecimento ao secretário de Saúde e ao governador”.

Já do Distrito do Campinhos, em Ibaiti, região com cerca de 3 mil habitantes em Ibaiti, a nova UBS representa, conforme destacou o prefeito Antonely Carvalho, representa o desenvolvimento local.

“Somos muito agradecidos pela ação do governo, pela vinda do secretário Beto Preto, ao deputado Alexandre Curi, ao nosso município. Nesta localidade, que é uma das mais importantes do município, os moradores agora poderão ter um atendimento de saúde bem estruturado e que vai atender, sem dúvida alguma, as necessidades da nossa gente”, disse.

Transporte sanitário – Três ônibus que estavam cedidos pelo Estado ao Consórcio Intermunicipal de Saúde do Norte Pioneiro (Cisnorpi) também foram repassados, nesta sexta-feira, para o atendimento de pacientes de Carlópolis, Pinhalão e Siqueira Campos. Em reunião com a Associação dos Municípios do Norte Pioneiro (Amunorpi), os prefeitos também discutiram algumas demandas da saúde. Uma apresentação da Santa Casa de Jacarezinho foi feita ao secretário de Estado da Saúde.

“É muito diferente quando temos o governo na nossa cidade, na nossa região. Irmos para Curitiba para discutirmos os assuntos é importante. Mas a vinda de um secretário faz com ele possa conhecer ainda mais de perto a nossa realidade e as nossas dificuldades, principalmente na saúde”, afirmou o prefeito de Pinhalão, Sérgio Inácio Rodrigues.