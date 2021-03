A prefeita Adelita Parmeza informou que esta semana a população local precisa se programar, pois haverá obra na região central do município.

Na rua Antônio Rodrigues Saes, Antonio Miguel Paes Tikle e Vitório Zanini.

Obras de abertura de via para implantação de galerias fluviais dando o início as obras de melhorias para que seja resolvido a problemática distribuição de água, empedimento existente há anos na via central, “importante que a população se programe pois a obra irá impossibilitar o tráfego das vias”, afirmou a chefe do executivo.