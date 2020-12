João Thabet Venturini comandará Saúde e Assistência Social ficará com Nelson Cardoso

O prefeito eleito de Jacarezinho, Marcelo Palhares, anunciou neste fim de semana os nomes dos secretários municipais da Saúde e da Assistência Social para sua gestão, que começa em 1º de janeiro de 2021. As pastas são duas das mais importantes pelo atendimento direto à população e a escolha antecipada garante um planejamento completo para o início do novo mandato.

A secretaria municipal de Saúde será comandada por João Lucas Thabet Venturini. Já a secretaria municipal de Assistência Social terá como responsável Nelson Cardoso. Os dois possuem amplo conhecimento teórico e prático nas áreas e vão de encontro à

promessa de Marcelo Palhares em fazer escolhas técnicas para as secretarias.

“Durante nossa campanha a única aliança que firmamos foi com a população. Então agora temos liberdade de fazer escolhas técnicas para todas as secretarias e já começar o planejamento para 2021, que será um ano de grandes desafios em todas as áreas, principalmente pelas consequências causadas pela pandemia”, avalia o prefeito eleito de Jacarezinho.

“As escolhas do João Lucas e do Nelson são extremamente técnicas. São duas pessoas que inspiram confiança, pela competência e honestidade, e que sem dúvida vão realizar um trabalho de excelência nessas secretarias são de grande importância para a comunidade”, continua Marcelo Palhares.

João Lucas Thabet Venturini já ocupou o cargo de secretário municipal de Saúde em Jacarezinho (onde também já foi secretário de Administração) e em Cambará e tem um perfil gestor, de muito conhecimento técnico sobre a área.

Já Nelson Cardoso é nome conhecido no meio social em Jacarezinho por vasta atuação na área. Atual presidente da APAE, foi responsável pela implantação do programa Geladeira Solidária no município e também é um dos diretores da Casa de Apoio, conhecendo a fundo todos os desafios que a pasta enfrentará.