Palhares cumpre primeira agenda oficial como prefeito eleito

Empresário e político já começa a se destacar no Norte Pioneiro

O prefeito eleito em Jacarezinho, Marcelo Palhares (PSD), cumpriu a primeira agenda oficial após a vitória nas eleições durante esta quinta-feira (19) ao participar da solenidade de cessão do espaço da Tecpar no município à UENP (Universidade Estadual do Norte do Paraná).

Na oportunidade Marcelo Palhares fez questão de garantir total apoio da nova gestão às instituições de ensino do município. “Acreditamos muito na educação como uma ferramenta de transformação e queremos cada vez mais buscar recursos para nossas universidades públicas. Hoje o que acontece é que a maioria dos alunos das nossas faculdades acaba indo embora quando termina os cursos. Atraindo emprego e renda, vamos aproveitar muito mais de todo esse potencial aqui mesmo no município”, pontua.

O prefeito eleito também mais uma vez afirmou o compromisso com a educação básica de Jacarezinho. “Escolhemos uma vice na área da educação não foi a toa. A Patrícia terá um papel muito importante para melhorarmos e muito a vida dos nossos alunos e professores da rede municipal de ensino”, citando a vice prefeita eleita, Patrícia Martoni, professora e diretora justamente da rede municipal de ensino.

Por fim Palhares reafirma estar na luta para trazer a faculdade de Medicina para Jacarezinho. “O sonho de ter Medicina em Jacarezinho ainda não acabou. A questão da pandemia atrasou qualquer definição, mas estamos conversando junto ao governo do Estado que a nossa região é a que mais necessita desse curso e que Jacarezinho tem a estrutura mais pronta entre todas as outras cidades que estão na briga para ser a sede”.

Na solenidade da cessão da área da Tecpar à UENP ainda estiveram presentes o superintendente da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior do Paraná, Aldo Nelson Bona, a reitora da UENP, Fátima da Cruz Padoan, o presidente da Tecpar, Jorge Callado, o deputado estadual Luiz Claudio Romanelli além de outras lideranças regionais.