Paraná terá governadora respeitada e preparada, diz Romanelli

“É um momento histórico no nosso Estado”

O deputado estadual Luiz Claudio Romanelli (PSB) destacou o perfil de Cida Borghetti na convenção que lançou a pré-candidatura da governadora à reeleição. “Pela primeira vez o Paraná terá a oportunidade concreta de ter uma mulher respeitada, preparada e competente como governadora. É um momento histórico em nosso estado”, disse.

O PSB de Romanelli é um dos oito partidos apoiam Cida e que, juntos, têm o maior número de deputados, prefeitos e lideranças no estado.

“Essa união a favor do Paraná é resultado do perfil agregador da nossa governadora. Uma pessoa que recebe a todos, que dá atenção a todos os assuntos e que se preocupa com o futuro e com as pessoas”, completou.