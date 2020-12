Confirmado para as 17 horas dessa segunda-feira de forma virtual

O diretório estadual do Cidadania realiza nesta segunda, 07, às 17h, o curso de preparação para o exercício do mandato dos candidatos eleitos nas eleições de 2020. Neste ano, devido a pandemia do Coronavírus a formação será virtual.

O Cidadania que em 2020 elegeu 14 prefeitos (12 homens e 2 mulheres), 13 vice-prefeitos (9 homens e 4 mulheres) e 150 vereadores (131 homens e 19 mulheres), no próximo ano irá governar 932.546 habitantes, sendo o terceiro maior partido do Paraná.

Promovido em parceria com a Escola de Formação Política Dr. Luiz Felipe Haj Mussi, o evento tem como objetivo subsidiar, com informações e orientações, os novos administradores e legisladores, através de palestras e debates.

Segundo o Coordenador da Escola, Tobias de Santana, “assim como o curso obrigatório de formação política para os pré-candidatos, o curso para os eleitos é outra tradição no Cidadania. Ele é mais uma boa iniciativa, entre tantas outras que o Deputado Federal Rubens Bueno criou e que levou o partido a conquistar resultados expressivos no Paraná, tanto em quantidade como, principalmente, em qualidade”, finalizou.

Confira a programação:

17h00 – Abertura – Deputado Rubens Bueno

17h15 – “A Lei, a Cidadania e o Gestor Público – Gilberto Giacoia – Procurador-geral de Justiça do Ministério Público do Paraná.

17h45 – “As contas públicas e as prioridades do município” – Luciane Franco – Diretora-geral do Tribunal de Contas do Paraná.

18h – Balanço das Eleições – Deputados estaduais Tercílio Turini, Douglas Fabrício e Cristina Silvestri.

18h30 – “Painel cenário político paranaense pós-eleições” – Dr. Luiz Fernando Pereira – Advogado

19h – Programas e recursos do Governo Federal – Ricardo Capilé – Assessor técnico da bancada federal do Cidadania junto ao orçamento da união.

19h30 – Encerramento