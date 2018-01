Pedro Lupion e Valdir do Foto pedem mais rapidez em projeto

Da instalação do Subgrupamento Independente do Corpo de Bombeiros em Santo Antônio

O deputado estadual Pedro Lupion (DEM) e o ex-presidente da Câmara de vereadores de Santo Antônio da Platina, Valdir Domingos de Souza (DEM) prestigiaram na manhã de domingo, dia 15, a passagem de comando do 3º Grupamento de Bombeiros, em Londrina.

Ambos foram convidados pelo comandante do Corpo de Bombeiros do Paraná coronel Fábio Mariano de Oliveira e do major Ezequias de Paula Natal, que assumiu o comando substituindo o coronel Ricardo Jammes Teixeira.

Os dois aproveitaram a ocasião e reivindicaram rapidez no trâmite ao projeto já aprovado pela AL e sancionado pelo governador Beto Richa, da instalação do Subgrupamento Independente do Corpo de Bombeiros em Santo Antônio da Platina (Escola de Formação de Soldados para a corporação).