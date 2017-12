Período natalino inicia com bancos quebrados na praça da Matriz

Coreto também está danificado e contrasta com o brilho dos enfeites

A beleza das luzes e dos enfeites natalinos que normalmente ocorrem no final de ano com a decoração da Praça Frei Cristóvão, em Santo Antônio da Platina, este ano será um pouco ofuscada pela depredação da maioria dos bancos de madeira que se encontram naquele passeio público – um cartão de visitas do centro da Cidade – que está deixando a desejar pela falta de manutenção, reparo e limpeza.

Na manhã da última sexta-feira, dia 1º de dezembro, a realidade contrastava com os enfeites que estão sendo providenciados pela Prefeitura. E não se trata somente dos bancos. O coreto, localizado no centro da Praça, também está com as grandes quebradas, faltando pedaços em três pontos, tudo isso, revelando uma imagem negativa de um local que aparenta não ter os cuidados necessários para ser preservada de ações de vândalos que sem o respeito necessário, causam danos aos cofres públicos, aliás, dinheiro do próprio povo, através de impostos.

Com a abertura do comércio em horário especial já a partir deste sábado, dia 2, até 17h, prosseguindo nos demais sábados, dias: 9, 16 e 23; e a partir de 13 de dezembro, no horário noturno da semana, certamente a Praça terá um movimento muito mais acentuado sem contar ainda as apresentações do Natal de Luz no prédio do Centro Pastoral Catequético Frei Clemente Vendramin , ao lado da Matriz, quando famílias, casais, ocupam a Praça Frei Cristóvão passeando e esperando pelo show natalino.

Na sexta-feira, dia 1º de dezembro, às 15h49min, por WhatsApp, a reportagem entrou em contato – como de outras vezes e sendo bem atendida – com o Prefeito José da Silva Coelho Neto (PHS), o “Prof. Zezão”, partilhando o problema com ele e solicitando informação se havia no cronograma de trabalho da Prefeitura/Secretaria de Obras, alguma programação de manutenção ou troca de bancos, porém, até o fechamento da matéria, na noite deste domingo, dia 3, o prefeito não retornara.

Por volta das 16h45min, também de sexta-feira, dia 1º, a reportagem ligou no Barracão de obras da Prefeitura para falar com o Secretário Municipal de Serviços e Obras Públicas, Everton José Panegada. Segundo a atendente, ele estaria numa reunião, cuja voz poderia ser ouvida pelo telefone. Foi solicitado que ele pudesse retornar a ligação, deixando à disposição o número de celular do repórter por se tratar de uma matéria que estava sendo concluída e, antes, esperava-se que ele retornasse para que pudesse expor se algo estava já nos planos da Prefeitura para solucionar o mesmo problema, porém, o Secretário também não retornou naquele findar de tarde e/ou até o presente momento do fechamento da matéria.

Enquanto isso há uma Praça da Matriz muito bem decorada de adereços natalinos, porém, com uma estrutura interna que precisa ser melhorada e mais bem cuidada para que os vândalos sintam reduzida a capacidade de prejudicar o patrimônio público.

Texto e fotos: Jornalista Fábio Galhardi/Especial para o npdiario