Um Placar de Votação da Reforma Tributária, elaborado pelo movimento Pra Ser Justo e pela Arquimedes (empresa de monitoramento de dados), mostra que, a maioria dos senadores já se posicionou a favor da reforma. O levantamento, feito com base em manifestações dos parlamentares nas redes sociais até o último dia 10, aponta que, dos 81 senadores, 46 já se manifestaram a favor, apenas dois contra e 6 fizeram postagens neutras.

O ponto de argumentaçãoda maioria dos senadores que é favorável é a simplificação de impostos. Quando analisados por partido, MDB e Podemos são os mais favoráveis à reforma, sendo o PT a única bancada a se declarar contra.

Já a análise entre os deputados mostrou que, dentre os 513, 177 já se manifestaram a favor da reforma, 61 têm postura neutra e apenas 19 são publicamente contra.

A proposta do governo para a reforma, no entanto, não teve a maioria de posicionamentos favoráveis em nenhuma das duas casas do Congresso nacional. No Senado, a maioria dos posicionamentos ainda é neutro (25) e na câmara contrário (97).

O Placar de Votação da Reforma Tributária é uma das ferramentas usadas pelo movimento Pra Ser Justo, que luta por uma reforma mais justa, simples e transparente.

A reforma que defendem está baseada em alguns pilares e valores. São eles: ser instrumento de justiça e combate às desigualdades; incentivar a geração de empregos e o empreendedorismo; colaborar para o crescimento e o aumento da competitividade do país; ser um sistema simples, transparente e de fácil compreensão; e promover retornos para a sociedade na forma de bens e serviços públicos de melhor qualidade.