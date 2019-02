Policias encontram dois autores de um roubo em Ibaiti

Um envolvido não foi localizado

Policiais Militares fizeram intensa busca na mata, nesta sexta-feira, dia 1, às 14 horas, onde os autores de um roubo correram, após receberam informações que um dos autores havia retornado para sua casa, localizada na Rua Margarida Franklin Gonçalves, interior do beco, sendo então abordado.

O adolescente ainda tentou se desfazer do produto do roubo, dispensando R$80,00 no chão, mais não teve êxito, ele confirmou que realmente o dinheiro era roubado, na sequência outro suspeito também foi detido (menor). Um terceiro envolvido no crime (maior) foi identificado, porém não localizado.