Pré-candidato a vice-prefeito define partido (vídeo)

Nesta segunda-feira na capital de todos os paranaenses

O ex-prefeito de Curitiba, o médico e deputado federal Luciano Ducci (PSB) abonou a ficha de filiação do empresário e ex-prefeito Celso de Souza Schmidt nesta segunda-feira, dia 17, no escritório do parlamentar, em Curitiba.

Schmidt é pré-candidato a vice de Gil Martins(PTB), pré-postulante à chefia do executivo de Santo Antônio da Platina.

Estavam presentes também José e Fabinho Galdino. O filho é pré-candidato a vereador também pelo PSB.

O presidente estadual da sigla, Severino Araújo, também foi visitado na sede da legenda na Capital.