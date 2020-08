Pré-candidatos platinenses do MDB são vítimas de Fake News

Dupla majoritária garante que não será desfeita e atribui boatos a adversários

Os pré-candidatos a prefeito e vice-prefeito José Artur Ritti e Cláudio Domingues, o Cação, são vítimas de fake news. Desde janeiro ambos sofrem perseguição política. Nos últimos dias foram divulgados, em grupos de Whatsapp, áudios e textos dizendo que eles romperam a parceria que ajustaram no início do ano.

“Inverdades são jogadas nas redes sociais a todo o momento para atrapalhar a pré-campanha, denegrir a nossa imagem e assim desestabilizar o grande grupo que nos apoia. Somos diferentes dos que nos perseguem. Não ficamos falando mal desse ou daquele, e sim apresentamos propostas à população. Observamos que isso tem incomodado muitos, pois estão perdidos, nem eles próprios e nem a nossa população sabem quem são os outros pré-candidatos”, afirma José Artur, o cabeça da chapa.

Na condição de pré-candidatos e amparados pela lei, eles vêm usando a Imprensa responsável, redes sociais e aplicativos para divulgar suas propostas, “diferentemente dos opositores políticos que usam as mesmas redes sociais para pregar o ódio e difamação”, adiciona.

“Sou homem de palavra. Se eu falei que estava com o José Artur é porque eu estou com o José Artur. É mentira o rompimento, é irreversível, pois conta com o apoio incondicional do (ex-deputado federal e presidente estadual do MDB) João Arruda”, disse enfaticamente o pré-candidato a vice-prefeito.

Em recente reunião gravada realizada via Web, que contou com a participação de Arruda, do deputado estadual Anibelli Neto, dos pré-candidatos a prefeito e vice, Ritti e Cação (respectivamente), dos pré-candidatos a vereadores (as) e filiados, a chapa majoritária foi aprovada.

O grupo que apoia José Artur Ritti e Cação é formado por três partidos políticos, que lançarão 42 candidatos e candidatas a vereador. Além do ex-governador Roberto Requião, do João Arruda, dos deputados estaduais, Requião Filho e Anibelli Neto, e também por empresários, religiosos e lideranças comunitárias.