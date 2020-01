Respeitado em todo o Paraná

Admirado por todos no Norte Pioneiro e respeitado no Paraná inteiro. Paulo Leonar comemora troca de idade neste fim de semana, em Wenceslau Braz, onde é o chefe do executivo.

Casado com Márcia Cristina, conhecida como Cris, Paulo completa 36 anos com saúde excelente e alto conceito.

O casal tem um filho, o esperto Paulo Otávio, de dois anos.

Parabéns e felicidades.