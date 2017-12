Prefeito licenciado do NP recebe prêmio em Pernambuco

Honraria da União Brasileira de Divulgação

Será realizada nesta sexta-feira, dia 15 , na cidade do Recife/PE, a cerimônia da UBD – União Brasileira de Divulgação, em que serão entregues os troféus instituídos pela entidade, aos melhores gestores do Brasil no ano de 2017. Entre estes, figura o nome do prefeito licenciado de Cambará, José Salim Haggi Neto (fotos).

Os critérios da UBD de avaliação, levam em conta a transparência, responsabilidade fiscal, credibilidade, além do comprometimento com a sociedade. A UBD ainda leva em consideração, as melhores administrações municipais brasileiras, nas esferas da Educação, Serviços Sociais, Infraestrutura e Saúde.

A administração do prefeito licenciado Neto Haggi, voltou a Prefeitura de Cambará em janeiro passado, depois de um intervalo de quatro anos, se deparando com uma série de problemas fiscais e administrativos, que ameaçava o funcionamento do município.

Ainda nos primeiros meses do ano, boa parte dos problemas foi solucionada, incluindo a liberação de várias certidões que estavam impedindo Cambará de ter acesso a recursos federais e estadual. De acordo com o prefeito licenciado, muita coisa foi feita neste ano de 2017, porém, muito há ainda para se fazer, para que a cidade retome a fluidez dos Projetos e Programas que ocorriam até o ano de 2012. Diz também, que apesar dos graves problemas climáticos vividos pela cidade, está confiante, que junto com a prefeita em exercício, Claudia Batista, com a equipe de servidores municipais, secretários e diretores, e principalmente, junto com o povo da cidade, os próximos anos serão muito promissores.



– NETO HAGGI CONTABILIZA VÁRIAS PREMIAÇÕES DURANTE SUA VIDA PÚBLICA.

– Ao lado do então vice-prefeito Claudio Frascati, Neto Haggi conquistou os seguintes prêmios:

– Prêmio Prefeito Amigo da Criança, em 2006, outorgado pela Fundação ABRINQ, pelas implementações de ações e políticas quer resultaram em avanços e garantias dos direitos de crianças e adolescentes no município de Cambará;

– Prêmio Nacional de Planejamento e Desenvolvimento Paisagístico e Urbanístico em 2009, outorgado pelo Instituto Ambiental Biosfera e IBRAE – Instituto de Estudos Especializados do Rio de Janeiro;

– Prêmio Latino Americano em 2009 pelas melhorias realizadas na área da Assistência social, e Medalha de Integracion Simon Bolívar, em 2009 e 2010, outorgado pela CIPIS – Câmara de Integração Latino Americana;

– Prêmio IBVG – Instituto Brasileiro de Verificação de Gestão da cidade de São Paulo em 2009;

– Prêmio TOP Prefeitos em 2009, 2010 e 2011, outorgado pelo Instituto Ambiental Biosfera do Rio de Janeiro;

– 1º lugar da etapa estadual da 7ª Edição do Prêmio SEBRAE Prefeito Empreendedor em 2011, na categoria Lei Geral;

– Cambará ficou entre os 20 municípios na etapa nacional da 7ª Edição do Prêmio SEBRAE Prefeito Empreendedor em 2012, na categoria Lei Geral;

– Cambará apareceu no dia 04 de dezembro de 2012, no 3º lugar no Paraná no Ranking do Indicador de Desenvolvimento Social da FGV – Fundação Getúlio Vargas, juntamente com as cidades de Maringá e São João do Ivaí, com o indicador 5,97. O Ranking refletiu dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, com base no CENSO de 2010, dos Ministérios da Saúde, da Educação e Segurança, entre outros fatores. Os dados tiveram como base, o período de 2000 à 2010, com reflexos de 06 anos da administração de Neto Haggi e Cláudio Frascati.