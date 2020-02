Presidente do MDB platinense rebate críticas de filiado

Vereador nega acusações

O vereador Rudinei Benedito Esteves, na condição de presidente do MDB de Santo Antônio da Platina, levando em consideração a matéria publicada por este veículo de comunicação no dia 4 https://npdiario.com/comportamento/emedebista-abandona-partido-por-causa-de-pre-candidatos/

, onde o Sr. Antônio Carlos Nadalete tece uma série de comentários desabonadores à moral deste presidente, e aos pré-candidatos a prefeito e vice-prefeito do MDB, vem prestar os seguintes esclarecimentos:

Senhor Antônio Carlos Nadalete, desfilar-se é um direito de todos os filiados a um partido político. Informamos, inclusive, que o MDB municipal possui ficha de desfiliação para os interessados de fazê-lo. É direito de filiados a partidos políticos discordarem politicamente de seus dirigentes, desde que o façam de maneira respeitosa; estranhamente, até o momento não recebi o pedido de desfiliação do senhor, fato que fortalece a tese, que supõe ser o queixoso, simples ferramenta de manobra de falsos emedebistas infiltrados no partido.

Esclareço que o MDB platinense está se reorganizando através do recadastramento dos filiados que, em sua maioria, a exemplo do senhor Nadalete, deixaram o partido à deriva nos últimos anos. A título de exemplo, compilando as atas do partido, ainda disponíveis, constata-se que o senhor Nadalete não teve qualquer atividade partidária por mais de uma década.

No momento oportuno, os pré-candidatos do MDB municipal apresentarão suas propostas para o agronegócio e agricultura familiar, além de outros assuntos como saúde, educação, segurança pública, entre outros. O partido está à disposição de todos os filiados ativos para juntos construirmos um projeto político sustentável para todos os platinenses.

Não obstante os esclarecimentos aqui prestados, o pré-candidato a prefeito Jose Artur Ritti, o pré-candidato a vice-prefeito Cláudio Domingues, e, o pré-candidato a reeleição a vereador Rudinei Benedito Esteves acionarão, individualmente, o Poder Judiciário para os fins de separação dos danos morais causados às suas honras nas declarações emanadas da reportagem, de responsabilidade do senhor Antônio Carlos Nadalete.