Preso homem sem CNH e com maconha em Santo Antônio

Motocicleta também foi apreendida

Na madrugada deste domingo, dia 22, por volta das 01h30m, um jovem de 21 anos foi preso com maconha na rua Moacir Poli, em Santo Antônio da Platina.

De acordo com Setor de Comunicação Social do 2º Batalhão da Polícia Militar, a ROTAM (Rondas Ostensivas Tático Móvel) estava realizando patrulha, momento no qual percebeu que o indivíduo jogou um objeto no chão e tentou sair rapidamente do local quando avistou a viatura.

Entretanto, conseguiram abordá-lo e verificaram que, além do condutor não possuir CNH (Carteira Nacional de Habilitação), tinha acabado de descartar duas buchas de maconha.

O acusado, a motocicleta e a droga foram encaminhados à sede da 4ª Cia, onde foi lavrado um Termo Circunstanciado.