Ratinho apresenta propostas para empreendedorismo feminino

Programas para financiamento de negócios com tarifas diferenciadas

Mais de 300 mulheres participaram de um encontro com Ratinho Junior, na noite de quinta-feira, 20, no Teatro Positivo, em Curitiba.

Fizeram parte do grupo que foi ao local ouvir as propostas do candidato ao governo do Estado, servidoras da Polícia Civil. Delegada da Divisão de Polícia Especializada, Maritza Haisi, disse que espera do novo governo oportunidades para a polícia do Estado. “Tem comarcas no Paraná que não tem delegado. Esperamos que o Ratinho Junior invista em segurança pública, em especial em recursos humanos”, afirmou.

Sobre os investimentos em segurança, Ratinho Junior reforçou a atenção especial que pretende dar às mulheres vítimas de violência. “Vamos preparar as delegacias para este atendimento. No momento em que está fragilizada, a mulher tem que ser ouvida por outra mulher, que tem a sensibilidade para atendê-la”.

O candidato também falou da proposta para incentivar o empreendedorismo feminino. De acordo com Ratinho Junior, serão desenvolvidos programas para financiamento de negócios com tarifas diferenciadas para estímulo ao empreendedorismo feminino. “A mulher paranaense é forte, guerreira, empreendedora e gera empregos. Vamos trabalhar para dar condições para que ela possa tocar seu negócio com tranquilidade e para que colabore com o crescimento do nosso Estado”, declarou.

Fotos: Rodrigo Félix Leal