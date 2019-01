Ratinho desiste de convocar Assembleia durante o recesso

Sessão extraordinária seria no próximo dia 21

O governador Ratinho Júnior (PSD) desistiu de convocar a Assembleia Legislativa para votar a reforma administrativa e concluir a aprovação do projeto que cria Programa de Parcerias do Paraná (PAR) durante o recesso parlamentar.

Ele chegou a cogitar convocar os deputados para uma sessão extraordinária no próximo dia 21, para votar essas matérias, mas segundo o líder do governo na Casa, deputado Hussein Bakri (PSD), o governador chegou à conclusão de que será melhor esperar a posse dos novos deputados eleitos, em 1º de fevereiro. Isso porque, segundo Bakri, o governo ainda está concluindo detalhes da reforma que reduzirá o número de secretarias de 28 para 15.

Na última sessão do ano, em 20 de dezembro, os deputados aprovaram em segundo e terceiro turno, projeto de Ratinho Jr encaminhado à Casa pela então governadora Cida Borghetti (PP), que prevê a criação do Programa de Parcerias do Paraná (PAR), estabelecendo normas para desestatização e contratos de parceria entre o Estado e empresas privadas. Para entrar em vigor, a proposta ainda tem que ser votada em redação final.

Na época, a equipe de Ratinho Jr chegou a informar a intenção do governador de convocar os parlamentares para votar a redação final da proposta no próximo dia 21, antes da posse da nova Assembleia. A intenção seria acelerar a implantação da proposta, garantindo que ela entrasse em vigor já no início do governo. Além disso, havia ainda uma avaliação interna na equipe do governador que seria mais fácil aprovar a medida ainda com os deputados em final de mandato, ao invés de ter que negociar a proposta com os novos parlamentares eleitos.As informações são do Blog Política em Debate no Bem Paraná.