Ratinho encerra campanha com grande caminhada em Curitiba

Ele está confiante na vitória

Foi com uma grande caminhada, que reuniu no centro de Curitiba milhares de apoiadores, que Ratinho Junior encerrou a campanha para o Governo do Estado. O entusiasmo tomou conta de todos que acompanharam o candidato, que percorreu o calçadão da Rua XV de Novembro. Durante todo o percurso o que se ouviu foi um coro que entoava palavras de incentivo à vitória de Ratinho Junior já neste domingo.

O evento na capital foi o último de uma série que começou meses atrás. Durante o período eleitoral, 200 municípios foram visitados pelo candidato, que realizou 35 encontros que mobilizaram todas as regiões do Estado. Grandes ações foram feitas em cidades como Maringá, Londrina, Ponta Grossa e Cascavel. A maioria dos prefeitos de municípios do Estado declarou apoio à candidatura e mostrou que acredita nas propostas que vão consolidar a mudança do Paraná.

A campanha de Ratinho Junior foi marcada pelo contato com as pessoas e o diálogo permanente, um reflexo da personalidade do candidato, que tem como característica o desprendimento para se relacionar com a população.

Nesta reta final, ele fez uma avaliação deste período e falou sobre a expectativa para a eleição. “Faço uma avaliação muito positiva e feliz. Fomos recebidos em todos as lugares de uma maneira muito especial, sinal de que a população aprova a mudança que estamos propondo. Diante de todo esse apoio, espero, se Deus nos abençoar, que neste domingo a gente conquiste a vitória ”, declarou.

Fotos: Rodrigo Félix Leal