Ratinho promete investir na Região Metropolitana de Curitiba

Candidato falou das propostas para a região

Centenas de pessoas acompanharam Ratinho Junior em caminhada pelas cidades da Região Metropolitana de Curitiba neste sábado, dia primeiro. Em Campina Grande do Sul, a mobilização foi coordenada pelo prefeito Bihl Zanetti (PSDB), que declarou apoio ao candidato na campanha ao governo do Estado. “Ratinho Junior é jovem, dinâmico, tem ideias inovadoras. Como deputado e secretário contribuiu bastante com os municípios e tenho certeza de que ele vai ajudar muito mais como governador”, disse o prefeito. Pároco na cidade há 20 anos, atualmente à frente do Santuário Nossa de Fátima, padre José Messias Santos também apoia o candidato. “Tenho uma esperança muito grande no Ratinho Junior, vejo nele uma luz, é um homem honesto, que não está envolvido em corrupção”, declarou.

Em Quatro Barras, Ratinho Junior conversou com moradores e falou dos planos para a região, caso seja eleito governador. “Será um novo momento, de crescimento para a Região Metropolitana de Curitiba, com mais oportunidade de emprego e renda, combinados com uma maior qualidade de vida e respeito ao meio ambiente”, afirmou o candidato.

Entre os projetos de Ratinho Junior para a RMC está o de incentivar os municípios e apoiá-los na elaboração e implantação dos Planos Municipais de Arborização Urbana, com manejo adequado da vegetação, priorizando a utilização de espécies nativas apropriadas. O candidato também pretende concluir a implantação do trecho norte do contorno rodoviário metropolitano até Campina Grande do Sul e levar melhorias para as marginais do Contorno Sul. Comerciante em Quatro Barras, Ali Ataya aprova as propostas. “Sei que ele vai ajudar o povo e vai trabalhar para desenvolver a economia dos municípios que ficam no entorno da capital”.

A ação na região metropolitana seguiu à tarde, com mobilização em Colombo, uma das maiores cidades da Grande Curitiba.