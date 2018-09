Ratinho recebe apoio de lideranças comunitárias de Curitiba

No bairro Parolin

O domingo, dia 16, do candidato ao Governo do Estado, Ratinho Junior, começou com um animado encontro com cerca de 500 pessoas, entre lideranças e representantes de comunidades de Curitiba. Rosélia Proença dos Santos, da Associação Unidos do Parolin, foi um dos participantes da reunião. “Nós viemos aqui hoje porque estamos cansados de tudo que está aí e acreditamos nas propostas do Ratinho Junior. Ele vai dar atenção às nossas escolas, investir na segurança e bem estar dos alunos”, afirmou.

Para Maria Cirleide da Silva, presidente da Federação Democrática das Associações de Moradores de Curitiba (Femotiba), o país passa por um momento complicado e a proposta de Ratinho Junior de romper com a velha política traz esperança para a população paranaense. “Não vemos a máquina pública sendo usada em favor do povo. Temos que votar em alguém que queira mudar isso, em alguém que pense no futuro das nossas crianças e adolescentes”, declarou.

Ratinho Junior confirmou o compromisso de fazer um governo moderno, focado nos interesses da população. “Vou trabalhar pra investir naquilo que é importante para melhorar a vida das pessoas, em especial das famílias mais humildes, que é saúde, uma boa educação, segurança pública e infraestrutura”, garantiu o candidato.