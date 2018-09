Ratinho tenta impedir pedido de voto para deputados; Justiça nega

Durante a propaganda eleitoral obrigatória

A Justiça Eleitoral negou pedido da Coligação Paraná Inovador, do candidato Ratinho Jr, para que João Arruda fosse impedido de pedir voto aos candidatos a deputado durante a propaganda eleitoral obrigatória.

Na petição, Ratinho acusou Arruda de invadir os espaços dos deputados ao aparecer no programa dizendo frases como: “Mudança de verdade é 15”, “Eu sou o João Arruda e estou aqui para pedir o seu voto para os candidatos a deputado federal da nossa coligação”, e “Estou pronto para ser o governador de todos os paranaenses”, entre outras vinhetas.

O juiz auxiliar do TRE do Paraná Ricardo Augusto Reis de Macedo entendeu que não houve desrespeito à legislação. “O artigo 53-A da Lei nº 9.504/97 faculta às coligações a inserção de depoimento de candidatos a eleições proporcionais no horário da propaganda das candidaturas majoritárias e vice-versa, registrados sob o mesmo partido ou coligação, desde que o depoimento consista exclusivamente em pedido de voto ao candidato que cedeu o tempo”, fundamentou.