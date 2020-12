O fim da estabilidade do servidor público será discutido

A Câmara dos Deputados, por meio do Centro de Formação, Treinamento e Aperfeiçoamento (Cefor)​, promove, nesta quinta-feira (3), às 15 horas, live com o tema “PEC da Reforma Administrativa: dois pontos de vista”.

Para o debate, foram convidados o deputado Tiago Mitraud (Novo-MG), coordenador da Frente Parlamentar da Reforma Administrativa, e o deputado professor Israel Batista (PV-DF), coordenador da Frente parlamentar em Defesa do Serviço Público. A live será transmitida pelo canal da Escola Virtual de Cidadania da Câmara no YouTube e contará com tradução em Libras.

Entre os tópicos a serem abordados, estão o fim da estabilidade do servidor público, as alterações nos processos seletivos e no sistema remuneratório, a possibilidade de terceirização de serviço público e a destinação de cargos de livre nomeação a atribuições de natureza técnica.