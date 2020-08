Repasses da Assembleia Legislativa apoiam o combate à pandemia

Romanelli reforça o compromisso em promover as melhorias

O deputado Luiz Cláudio Romanelli (PSB) destacou nesta segunda-feira, 24, a importância do repasse de R$ 153 milhões, em recursos próprios da Assembleia Legislativa (fotos), para o apoio ao combate ao coronavírus e à retomada da economia no Paraná. “Com o aval de todos os deputados, os recursos serão aplicados em diversos setores. O Paraná precisa de muitos investimentos para mudar a realidade que vivemos”, diz.

O Primeiro-secretário da Alep reforça que os repasses foram necessários para incentivar o turismo no litoral, ajudar no controle do coronavírus, garantir recursos para os hospitais, promover acessibilidade a estudantes universitários e adquirir a vacina de combate à Covid-19.

Entre os últimos repasses, estão os R$ 12 milhões para as obras de duplicação da Avenida JK (PR-412), em Matinhos no litoral. A via será totalmente remodelada.

A liberação dos deputados atende pedido do Estado, uma transferência antecipada de parte dos recurso que anualmente o legislativo devolve ao governo estadual.

A obra é uma histórica reivindicação de moradores e empresários do litoral, uma vez que a rodovia interliga as cidades de Guaratuba, Matinhos e Pontal do Paraná. “É um investimento importante e necessário, pois é absolutamente fundamental melhorar o fluxo dos veículos e garantir segurança de motoristas, turistas e moradores. Essa obra terá um resultado muito grande para o turismo e para o litoral”, avalia Romanelli.

Recursos próprios – Os deputados também autorizaram o repasse de R$ 37,7 milhões ao fundo estadual de saúde para contratação de leitos de UTI (Unidade de Terapia Intensiva), enfermarias e compra de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs).

Com isso, o Estado abriu novos leitos exclusivos para tratamento da covid-19, como os entregues em Cornélio Procópio e em outras várias regiões.

Romanelli reforça o compromisso da Assembleia em promover melhorias em todos os setores, incluindo a saúde, principalmente neste momento de pandemia. Nesse sentido, os deputados autorizaram o repasse de R$ 2,5 milhões para a compra de equipamentos e mobiliários para o novo Hospital Oncopediátrico Erastinho, braço do Hospital Erasto Gaertner, em Curitiba.

O Estado investiu mais de R$ 8 milhões na obra de construção do novo espaço, que vai possibilitar atendimento de qualidade às crianças vítimas de câncer no Paraná.

Vacina – Com recursos da Assembleia, estudantes das seis universidades públicas estaduais terão acesso às aulas remotas enquanto durar a pandemia. Foi repassado R$ 1,5 milhão para compra de tabletes, celulares, notebooks e pacotes de internet.

“São equipamentos que vão ajudar mais de seis mil universitários que estão sem acesso às aulas virtuais e que estão matriculados em cursos presenciais”.

O Paraná foi um dos primeiros estados a reservar recursos para compra da vacina contra a Covid-19. A Assembleia Legislativa já repassou R$ 100 milhões e outros R$ 100 milhões já estão garantidos no orçamento de 2021 para o imunizante.

Romanelli reforça que o dinheiro já repassado, possibilitou ao Estado os primeiros acordos com o governo russo para a produção da vacina no Paraná, com transferência de tecnologia, e que já está em andamento.