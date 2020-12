Prefeito Mário Augusto Pereira agradeceu o apoio do parlamentar

O município de Ribeirão Claro recebeu na última sexta-feira 11, o aparelho de Raio X digital adquirido com recursos de emenda parlamentar do vice-líder do Governo, deputado estadual Cobra Repórter (PSD), no valor de R$ 179 mil.

De acordo com o prefeito Mário Pereira, o aparelho será instalado na Santa Casa de Misericórdia assim que o centro médico concluir as adequações no local para receber o equipamento. Também foi obtido um ultrassom para a Secretaria de Saúde.

“Neste momento em que a saúde necessita tanto de atenção, o aparelho de raio x vem a fortalecer os atendimentos da Santa Casa, garantindo mais agilidade para os pacientes que tanto precisam. Este foi um pedido do prefeito Mario Pereira, trabalhamos junto ao Estado e garantimos o aparelho”, afirmou Cobra Repórter.

O próximo passo é a liberação da verba para a reforma do prédio do Centro Municipal de Saúde Doutor Agnelo Marques de Souza, já autorizada pelo governador Ratinho Junior.

O prefeito Mario Augusto Pereira agradeceu o apoio do governador Ratinho Junior e do deputado Cobra Repórter. “Mais uma conquista obtida na atual administração para fortalecer a saúde e beneficiar a população”, concluiu.