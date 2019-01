Ricardo Barros conversa com o PSB e MDB

Candidato à presidência da Câmara

O deputado federal Ricardo Barros (PP/PR) tem aproveitado o seu bom trânsito com presidentes de partidos, líderes de bancadas e parlamentares de diferentes legendas para reforçar sua candidatura à presidência da Câmara.

Nesta terça, Barros foi a sede do PSB para um encontro com o presidente da legenda, Carlos Siqueira. Depois seguiu à Câmara onde se encontrou com o líder do MDB, deputado Baleia Rossi (SP).

O deputado paranaense refirmou aos interlocutores que o Legislativo deve se impor como poder independente “com o mesmo protagonismo dos outros poderes”.

Ricardo Barros está indo para o sexto mandato na Câmara Federal. Foi Ministro da Saúde do governo Michel Temer, relator-geral do Orçamento da União 2016 e vice-líder nos governos Fernando Henrique Cardoso, Lula e Dilma.