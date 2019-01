Ricardo Barros garante transparência se eleito presidente da Câmara

Portas abertas para atender a todos

Assim que anunciou sua candidatura à presidência da Câmara dos Deputados, o deputado federal, Ricardo Barros do Partido Progressistas (PP), disparou mensagens do seu celular para os colegas parlamentares pedindo votos e assumindo o compromisso de manter um diálogo transparente com as portas abertas do gabinete da presidência para atender a todos, prática adotada na sua gestão à frente do Ministério da Saúde.

“Minha palavra dada é compromisso cumprido: sim é sim, não é não. Com transparência! Terei um gabinete de portas abertas a exemplo do que fiz no Ministério da Saúde, atendendo a todos, para uma pauta ampla”.

Se definindo como um político de resultados e com uma candidatura avulsa, Ricardo Barros aposta na experiência de 30 anos de vida pública e no trabalho reconhecido à frente do Ministério e na relatoria-geral do orçamento para somar votos e agregar apoiadores de legendas do centrão, da oposição e também de governistas. Uma opção viável e segura, segundo ele.

“Ao longo de 30 anos de vida pública, conduzi uma austera e realizadora gestão como Ministro da Saúde, fui relator-geral do orçamento da União, secretário de Estado do Paraná e prefeito de Maringá, minha terra natal. Essa experiência me anima a colocar meu nome a sua apreciação”.

De acordo com Barros, a Câmara deve assumir o seu protagonismo no ambiente de mudanças do governo do presidente Jair Bolsonaro. “A Câmara deve ser protagonista das mudanças; no mesmo patamar do Judiciário e do Executivo. Harmonia e independência dos poderes como diz a Constituição”, defende.

“Sou um político de resultados e neste momento do Brasil, do presidente Jair Bolsonaro e do ministro Toffoli, quero contribuir com o país e com essa Casa. Peço a sua confiança e seu voto para juntos fortalecermos a imagem, a ação e o protagonismo da Câmara dos Deputados”, completou.

