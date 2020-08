Romanelli apoia pré-candidaturas em Santa Mariana

Rodrigo Bassi agradeceu ao apoio do parlamentar

O deputado Luiz Claudio Romanelli (PSB) confirmou apoio à pré-candidatura de Rodrigo Bassi (PSB) e Admir Colombo, o Pirão (PSDB), respectivamente prefeito e vice-prefeito, em Santa Mariana, no Norte Pioneiro.

“São dois líderes respeitados no município, que tem tradição política, conhecem os desafios da gestão pública e se colocam à disposição de Santa Mariana que construir um projeto político sério e de compromisso. Por isso, eles têm meu total apoio”, disse.

No distrito de Panema, conheceu uma extensa área de produção rural, com destaque para o trigo, milho e soja. Junto com Rodrigo Bassi e Pirão, Romanelli visitou o padre Geraldo Bahia, um dos mais queridos líderes religiosos do município.

Rodrigo Bassi agradeceu ao apoio do deputado e afirmou que, como pré-candidato a prefeito, quer ajudar Santa Mariana a melhorar os indicadores locais e regionais, para melhor atender a população, nas suas principais necessidades.

“Sabemos que o compromisso do deputado se resume em duas palavras: trabalho e seriedade. Junto com o Pirão, vamos trabalhar muito, e com muita seriedade. É assim que vamos confirmar o amor e respeito que temos por Santa Mariana”, enfatiza.