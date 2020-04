Romanelli destaca inauguração da UTI adulta do Hospital Regional

Neste momento, a UTI será exclusiva para atendimento a pacientes com a Covid-19. A estrutura permanecerá ativa após a pandemia, recebendo pacientes de acordo com o perfil assistencial do hospital, que é atenção materno-infantil e trauma.

Beto Preto afirma que a principal meta do governo é a descentralização dos serviços e atendimentos especializados na saúde, compromisso que vem sendo cumprido em todas as regiões, com a entrega de unidades e equipamentos, além de fortalece dos consórcios municipais na área de consultas sem urgência. “A efetivação da UTI no hospital é mais uma ação nesse sentido, com a contratação de equipes profissionais para o funcionamento do setor”, destaca o secretário. O Hospital Regional do Norte Pioneiro atende 22 cidades da 19ª Regional de Saúde de Jacarezinho, que abrange 290 mil moradores. Tem 73 leitos, mas ainda não tinha UTI. “Além da UTI, alugamos e instalamos um tomógrafo para que toda a estrutura funcione adequadamente”, acrescentou. A unidade hospitalar tem gestão da Funeas (Fundação Estatal de Atenção em Saúde). O presidente da fundação, Marcello Augusto Machado, informou que o investimento atual na UTI foi de R$ 7,5 milhões, recursos do Estado. Veja : https://npdiario.com/politica/instalada-estrutura-da-uti-adulta-no-hospital-regional-do-norte-pioneiro/ Este link também: https://npdiario.com/especial/historico-inaugurada-uti-adulta-do-hospital-regional-do-norte-pioneiro/ E ainda este: https://npdiario.com/capa/uti-adulta-do-hospital-regional-e-irreversivel-e-continuara-no-pos-pandemia/