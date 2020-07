Romanelli destaca recuperação da malha rodoviária do Norte Pioneiro

Bandeirantes, Cambará, Ribeirão do Pinhal Abatiá e Santa Amélia

O deputado Luiz Cláudio Romanelli (PSB) destacou neste domingo, dia 19, as obras estaduais e municipais realizadas nas cidades de Bandeirantes e Cambará, e participou da entrega de equipamentos.

Em Bandeirantes, Romanelli vistoriou a qualidade do serviço de recuperação da malha asfáltica da rodovia PR-436, que liga o município a Ribeirão do Pinhal, passando por Abatiá e pelo trevo de Santa Amélia.

“Desde 2017, estamos trabalhando para conseguir recursos para o recape no asfalto da PR-436. E não só no trecho entre Abatiá e Bandeirantes, mas também nos limites da PR-439, que passa por Itambaracá e vai até o Porto Almeida, às margens do rio Paranapanema”, afirmou.

Reconhecimento – Romanelli agradeceu o governador Ratinho Júnior e o secretário Sandro Alex, de Infraestrutura e Logística que colocaram a recuperação da rodovia entre as prioridades do Estado. “O recape dessa estrada já foi feito até a metade, na entrada do Sertãozinho, mas vai passar por Abatiá, beneficiando toda a região”.

As obras vão se estender também ao perímetro urbano de Bandeirantes, evitando acidentes e garantindo a segurança de motoristas e pedestres. “Governar é realizar as obras que o povo espera e precisa. E é isso que fazemos”, afirma.

Em Cambará, Romanelli entregou uma nova motoniveladora que será utilizada no reforço da frota de máquinas da prefeitura. O equipamento foi adquirido com recursos de R$ 600 mil do PAM (Plano de Apoio ao Desenvolvimento dos Municípios) da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Urbano.

O Espaço Cultural Nilza Furlan passa por reforma completa. Os recursos para a obra, no valor de R$ 525 mil, também foram intermediados por Romanelli, junto à Sedu. O espaço será totalmente revitalizado e vai ganhar cobertura, forro, piso e nova iluminação.

“Uma remodelagem e restauração completa para que alunos e comunidade possam receber aulas de artes, como canto, música e dança, um grande incentivo à diversidade cultural de Cambará e do Norte Pioneiro”.