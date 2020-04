Romanelli requer isenção de tarifas de água e luz para hospitais

Por pelo menos quatro meses no Paraná

O deputado Luiz Cláudio Romanelli (PSB) solicitou ao governador Ratinho Júnior a isenção do pagamento de tarifas de água e energia elétrica de hospitais e congêneres de saúde por 120 dias. A medida reforça o enfrentamento da pandemia do coronavírus como preconizado pela Organização Mundial da Saúde. O requerimento foi assinado conjuntamente por 33 deputados de diferentes partidos.

Romanelli diz que a isenção se faz necessária tendo em vista o aumento considerável nos custos dos hospitais e entidades. “Água e luz são suprimentos de necessidade básica para a manutenção e funcionamento das unidades de saúde. Em meio à pandemia desta abrangência mundial, o Estado tem de garantir que esse custo não afete o atendimento à população”, disse o deputado no requerimento.

Segundo o Ministério da Saúde, as infecções por coronavírus devem disparar no Brasil entre abril e junho, o que deve tensionar o sistema de saúde. Romanelli reforça que a isenção desses custos permitirá que as entidades, muitas sem fins lucrativos, sigam com seus serviços.

“Boa parte dos hospitais que atendem pelo SUS no Paraná não tem fins lucrativos e serão os que mais receberão pacientes nesta crise. Nosso requerimento vai no sentido de garantir que suas operações sigam normalmente e que isso não se torne um problema no futuro para essas estruturas tão essenciais”, completa.

Coronavírus – O requerimento soma-se a outras medidas que estão sendo tomadas pelo legislativo paranaense. Em sessão remota , a Assembleia Legislativa aprovou o projeto de decreto legislativo que reconhece a ocorrência de estado de calamidade pública no Paraná até 31 de dezembro de 2020. O pedido foi feito pelo governador Ratinho Júnior.