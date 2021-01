Para evitar que pessoas que não estão na ordem de preferência sejam privilegiadas

O presidente estadual do Cidadania, deputado federal Rubens Bueno (foto), convocou nesta quarta-feira,dia 20, todos os vereadores do partido a fiscalizar a vacinação nos municípios do Paraná. O objetivo é evitar que pessoas que não estão na ordem de preferência determinada pelo governo do Estado “furem a fila” da vacinação beneficiados por indicações políticas ou de parentesco. “É nosso dever, como integrantes do Legislativo, fiscalizar.

Infelizmente já vimos notícias pelo Brasil de pessoas que foram vacinadas sem estarem enquadradas na lista de prioridade. Então, precisamos estar atentos e denunciar qualquer tipo de privilégio.

Sabemos que todos estão ansiosos pela vacina, mas é preciso respeitar a ordem de preferência, até porque os primeiros a serem vacinados precisam ser os que tem mais risco de contrair o vírus de forma grave e os que estão mais expostos a contaminação, como os profissionais de saúde”, defendeu Rubens Bueno.

A sugestão para a realização desse trabalho pelos integrantes do partido partiu do vereador Odair Matias, eleito pelo Cidadania em Cornélio Procópio.

De acordo com o vereador, “com a chegada das vacinas contra a Covid-19 nos municípios do estado, cabe aos vereadores do Paraná realizarem a devida fiscalização para evitar uma possível ‘Operação Fura Fila’, onde pessoas influentes possam receber a vacina antes daqueles lutadores da saúde que merecem, por lei, receber as primeiras doses do imunizante”.

Odair já preparou um pedido de informação para que a população de Cornélio Procópio saiba quem serão as primeiras pessoas a receberem as vacinas no município. “Trata-se de um grande exemplo que deve ser encampado e reproduzido por todos os vereadores de nosso partido no Paraná”, convocou Rubens Bueno.