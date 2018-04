Rubens Bueno realiza prestação de contas no Norte Pioneiro

Visitará dez municípios

Durante os dias 27 e 28 de abril, o deputado federal Rubens Bueno realizará no Norte Pioneiro a décima etapa de audiências públicas de prestação de contas. Nesta rodada o parlamentar irá visitar 10 municípios, completando 106 cidades visitadas em 2018.

Bueno que durante os encontros entrega um documento com os pronunciamentos, artigos e proposições de sua autoria em 2017, também debate a conjuntura nacional.

“Essas audiências são realizadas para praticar um ato importantíssimo que é a transparência do meu trabalho. Realizo esta prestação de contas há 35 anos e sei muito bem da sua importância. Além de falar do meu trabalho, recolho informações importantes para a continuação do meu mandato”, afirmou Bueno.

Confira o roteiro completo de audiências públicas de prestação de contas:

27/abril – Sexta-feira

Ventania – 10H30 – Câmara Municipal

Pinhalão – 13H45 – Prefeitura

Carlópolis– 16h – Câmara Municipal

Ribeirão Claro – 17H15 – Rua Xavier da Silva, 748.

Jacarezinho – 18H30 – Unidos Clube

Santo Antônio da Platina – 20H – Câmara Municipal

28/abril – Sábado

Sapopema – 09H15 – Prefeitura

Arapoti – 11H30 – Prefeitura

Sengés – 14H15 – Prefeitura

Castro – 17H – Lua Nova Gastronomia.

