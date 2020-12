Política Nacional de Imunização contra a Covid-19 é mencionada

O vice-presidente nacional do Cidadania, deputado Rubens Bueno (PR), chamou de “acinte” à população a decisão do governo Jair Bolsonaro de isentar de impostos a importação de armas.

“Isso é um acinte a todos nós, principalmente no momento em que o Brasil demanda de insumos, vacinas, para enfrentar o coronavírus”, criticou. Bueno cobrou ainda ação do governo na estruturação no enfrentamento da pandemia. “Não é com armas que se combate o coronavírus, que já matou quase 180 mil pessoas. O que o país precisa é da presença do governo, que necessita urgentemente uma política nacional de imunização”, afirmou.

Rubens Bueno elogiou ainda a iniciativa do líder do Cidadania na Câmara, deputado Arnaldo Jardim (SP), de apresentar Projeto de Decreto Legislativo para derrubar a resolução da Camex (Câmara de Comércio Exterior) que zera a alíquota de impostos para revólveres e pistolas.