Saiba o que vai acontecer hoje na câmara platinense

Um projeto pode ser aprovado e o outro não

Os dois projetos propostos pena Mesa do Legislativo de Santo Antônio da Platina aumentando o subsídio de R$ 998 para R$ 4.251,73 (reajuste de 325%) e elevando de nove para 13 vereadores, serão votados nesta segunda-feira, dia 24.

Os vereadores Buchecha(PHS) Luciano Vermelho (PTB),Jefferson Vernier (PHS) e Míriam Bonomo(PODE) se posicionaram contra e os outros, os vereadores José Jaime Mineiro (PSDB), Rudi (MDB), Genibaldo Marques (PSDB) e Flavinho Mayork(PSDB) são favoráveis.O presidente do legislativo, Odemir Javcob Breno (PHS) preferiu não antecipar sua opinião, porém sinalizou que a tendência também será votar a favor do reajuste do subsídio.

Assim, o provável é que o aumento seja aprovado por 5 a 4.

O prefeito Professor Zezão (PHS) sabe que, se aprovada mesmo a iniciativa, ele não sancionará, mas o veto dele pode ser derrubado quando retornar ao plenário da Casa.

A sede do Legislativo deverá receber grande público para acompanhar a votação.

No caso do Projeto de Resolução, tudo indica que será retirado de pauta ou rejeitado.

É que são necessários dois terços para aprovação e, no máximo, teria quatro favoráveis porque Breno adiantou que não concorda com o elevação de nove para 13 edis.

Se for aprovado não precisa ir a sanção do chefe do executivo ao contrário do PL que será apreciado primeiro.

É possível que o projeto dos subsídios seja levado para votação extraordinária na próxima quarta ou quinta-feira, dias 26 ou 27.

O outro, das cadeiras, numa eventual e pouco provável aprovação, teria que ser votado só após o recesso de julho (dia cinco de agosto) porque exige o mínimo de dez dias para a segunda apreciação.