Salto do Itararé recebe mais R$ 349 mil

Do Governo do Paraná

O deputado estadual Luiz Cláudio Romanelli (PSB) viabilizou R$ 150.000,00 (Pavimentação) e mais R$ 120.000,00 (Transporte Sanitário) para Salto do Itararé nesta segunda-feira, dia sete, durante encontro entre ele, a governadora Cida Borghetti e o prefeito prefeito, Paulo Sérgio Fragoso, o Paulinho (PSDB)

Aconteceu também assinatura de Homologação para Licitação para aquisição de veículo (R$ 78.990,00).

“Só temos a agradecer ao nosso deputado e nossa governadora”, assinalou o chefe do executivo.

Em 30 dias, o Governo do Estado confirmou R$ 212 milhões para projetos e ações destinados a 175 municípios paranaenses. Foram firmados 304 convênios com as prefeituras. O desempenho do primeiro mês de governo foi apresentado nesta segunda-feira, dia sete, durante reunião da governadora Cida Borghetti com prefeitos para autorização ou homologação de licitações de obras e aquisições em 30 municípios, somando R$ 21 milhões. “Estamos buscando fazer uma administração transparente, eficiente e humana. A meta é atender com agilidade os municípios paranaenses e as demandas dos cidadãos”, afirmou Cida. “Nosso governo trabalha com atenção voltada às pessoas”, disse.

O montante confirmado abrange novos convênios para investimentos nas cidades e também autorização e homologação de licitação para obras e aquisição de equipamentos para as prefeituras. A governadora lembrou que os recursos são confirmnados em encontro com os prefeitos no Interior, onde tem ido pessoalmente, e também em reuniões em Curitiba “Estamos de portas abertas para trabalharmos juntos”, afirmou.

AGILIDADE – Nesta parceria, o Governo do Estado repassa os recursos aos municípios e quem faz a obra ou a compra de máquinas, equipamentos e veículos são as prefeituras, explicou o secretário do Desenvolvimento Urbano, Sílvio Barros. Ele citou Paraná Interativo, uma ferramenta virtual que ajuda os prefeitos a identificarem, resolverem e calcularem suas principais demandas e a capacidade de endividamento. “Estamos trabalhando em parceria com os municípios para agilizar as ações. Nós estabelecemos como prioridade a aprovação de projetos que possuem condições de serem executados dentro do prazo do período eleitoral”, afirmou Barros.