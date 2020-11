Santa Cecília do Pavão recebe carro do deputado Cobra Repórter

Esse veículo será doado pela prefeitura para a Apae

O deputado estadual Cobra Repórter (PSD), vice-líder do Governo, recebeu a informação, nesta quarta-feira, dia quatro, que a prefeitura de Santa Cecília do Pavão recebeu o automóvel sedan no valor de R$ 59 mil. O deputado foi o responsável pela emenda parlamentar que garantiu o recurso para a compra do veículo.

“Esse carro será doado pela prefeitura à Apae de Santa Cecília e será de fundamental importância para os trabalhos da associação. Santa Cecília tem recebido investimentos importantes do Governo do Estado. Este ano, por exemplo, destinei uma ambulância também para a cidade que tem ajudado muito no transporte de pacientes nesta época de pandemia do novo coronavírus”, explicou o deputado Cobra Repórter.