Sapopema recebe novos veículos para saúde e meio ambiente

O deputado Luis Cláudio Romanelli (PSB) entregou nesta quinta-feira (29), veículos para saúde e meio ambiente em Sapopema, no Norte Pioneiro. “São veículos para que os pacientes de Sapopema possam contar com atendimento à saúde, além de permitir que, caso seja necessário, eles tenham transporte rápido, eficiente e seguro”, disse o deputado. Romanelli entregou cinco novos veículos para reforçar a frota da saúde, além de um aparelho de ultrassonografia.

Ao todo, são R$ 740 mil em investimentos no setor. Com o recurso, a prefeitura adquiriu dois veículos, dentre eles, um Fiat Mobily. O deputado entregou também mais duas vans Renault Master, de 16 lugares, no valor de R$ 170 mil cada. Além disso, a prefeitura recebeu ainda mais uma ambulância tipo A, para simples remoção, no valor de R$ 170 mil, também entregue pelo deputado em Sapopema.

Outros R$ 180 mil foram repassados para a aquisição de um aparelho de ultrassonografia. Com isso, os pacientes não precisam se deslocar para outros centros urbanos. O equipamento foi entregue ao Hospital Municipal. “É um investimento importante, que permite a gestantes, idosos, crianças, e a toda a população realizar exames em Sapopema, com qualidade e comodidade”. Meio Ambiente — O deputado Romanelli também fez a entrega de um caminhão pipa, no valor de R$ 215 mil.

O veículo ajudará no combate a incêndios e no abastecimento emergencial de água. “Um veículo que vai ajudar no trabalho de prevenção e proteção do meio ambiente, além de ser usado no combate a incêndios e abastecer localidades que tenham falta de água provocada pela estiagem”, confirma.

O caminhão tem dois jatos de água, uma bomba para abastecimento de reservatório e caixa d’água com capacidade de seis mil litros. Na parte superior ainda há outra bomba com jato d’água de longo alcance para auxiliar o combate emergencial a pequenos incêndios.

Ao todo, os veículos e equipamentos somam cerca de R$ 1 milhão em investimentos. “É um recurso importante e muito bem empregado pela prefeitura, que também tem o compromisso de lutar e garantir a melhoria da qualidade de vida de toda a população de Sapopema”, disse Romanelli.