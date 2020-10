Saúde e TRE tratam de medidas sanitárias para período eleitoral

Nota Orientativa objetiva orienta sobre medidas de prevenção e controle da Covid-19

O secretário de Estado da Saúde, Beto Preto, e o presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná (TRE-PR), desembargador Tito Campos de Paula, estiveram reunidos na quinta-feira (29) para tratar das medidas sanitárias para o período eleitoral.

A Secretaria da Saúde publicou a Nota Orientativa nº 51 que tem o objetivo de orientar os cidadãos a respeito das principais medidas de prevenção e controle da Covid-19 a serem adotadas no período das eleições municipais de 2020, a fim de minimizar os riscos de transmissão da doença.

“Viemos até o desembargador Tito para apresentar as nossas normas e reconhecer a preocupação do TRE em relação aos cuidados de prevenção à transmissão do novo coronavírus”, explicou o secretário.

Entre as medidas restritivas aprovadas pelo Centro de Operações de Emergências (COE) em Saúde Pública, da Secretaria da Saúde, constam que visitas domiciliares devem ser evitadas, assim como todas as ações que proporcionem aglomeração de pessoas.

MEDIDAS – O presidente do TRE explicou que o planejamento para o período eleitoral foi pensado e programado de forma detalhada. Serão disponibilizados kits para mesários com máscaras faciais descartáveis, máscaras do tipo escudo e álcool em gel.

Outra estratégia utilizada pelo Tribunal Eleitoral foi colocar o roteiro unidirecional dentro das salas de votação para evitar que pessoas fiquem próximas umas das outras. Além de intercalar os ambientes eliminando a possibilidade de duas filas de eleitores serem formadas lado a lado.

Uma das principais orientações para o dia da eleição é que o eleitor leve a sua própria caneta para assinar o caderno de votação. Dessa forma elimina-se o compartilhamento de um objeto necessário para votar.

A reunião entre o secretário Beto Preto e o presidente do TRE, Tito Campos de Paula, teve também a participação da coordenadora de Vigilância Sanitária da Secretaria da Saúde, Luciane Otaviano de Lima, do assessor especial do gabinete, César Neves e o diretor-geral do TRE, Valcir Mombach.

Confira a Nota Orientativa nº 51 da Secretaria da Saúde AQUI https://www.saude.pr.gov.br/sites/default/arquivos_restritos/files/documento/2020-10/NO_51_MEDIDAS_DE_PREVENCAO_E_CONTROLE_DA_COVID_19_%20A_SEREM_APLICA%20DAS-NAS_ELEICOES_MUNICIPAIS_2020_NO_ESTADO_DO_PARANA_V1.pdf