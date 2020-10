Saúde, zona rural, educação e honestidade marcam gestão, diz Romanelli (vídeos)

Deputado ressalta avanços e ainda prevê um maior desenvolvimento sócio-econômico

O Professor Zezão Coelho (Podemos) e o empresário Chico da Aramon(PMN) receberam mais uma vez o apoio formal e entusiasmado do Primeiro-secretário da Alep(Assembleia Legislativa do Paraná), deputado Luiz Cláudio Romanelli, um dos parlamentares mais respeitados do país. Foi nesta quinta-feira, dia 16, durante afternoon coffee, no npdiario, em Santo Antônio da Platina.

Falaram sobre algumas das conquistas desses três anos e nove meses de mandato e a esperança de atendimento de novas demandas para o próximo quatriênio.

A vereadora Míriam e o vereador Professor Jé Vernier são candidatos à reeleição.

Do PMN também são postulantes Alessandro do Salão, Diego Abdala, Fran da Cl Tur, Peninha Júnior, Zé do Milho, Josélia da UPE, Marcelino da Máquina, Márcio Jacaré, Rafael Flausino e Roseli.

Do PODEMOS Adriana Lemes, Ariele, Dulci Bachio, Eduardo Ferreira, João da Copel, José Esperança, Leandro Santos, Professor Gilmar, Guara Fogaça, Paulo César Tiri Gomes, Balalau e Sirlanei.

São 23 candidatos ao legislativo.