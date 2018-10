Segundo turno é chance de discutir projetos diferentes, diz João

Ele acredita que pleito não será definido no primeiro turno

A dois dias do primeiro turno da eleição, o candidato do MDB ao governo do Paraná, João Arruda, pede a mobilização de seus eleitores para convencer o ainda alto número de indecisos da importância da realização de um segundo turno, ocasião em que o eleitor tem a possibilidade de avaliar com mais profundidade duas propostas diferentes para o estado.

“Hoje quero conversar com você que já é meu eleitor. Muito obrigado pela confiança. Você faz parte da mudança. Mas precisamos conversar também com os indecisos. É preciso que eles entendam que, com o segundo turno, faremos um debate ainda melhor. Vamos aprofundar ideias e propostas sobre o que queremos para o Paraná”, disse João, em vídeo repercutido pelas redes sociais.

O alto número de indecisos tem sido identificado por todos os institutos que fizeram pesquisas recentes no Paraná. O Ibope divulgado no último dia 27, por exemplo, apontou na modalidade espontânea que 42% dos eleitores não souberam dizer em quem votariam.

“A eleição está aí. É agora, domingo. Vote na melhor proposta, no mais preparado. Vamos para o segundo turno mudar a cara do nosso estado, que está contaminado pela corrupção e falta de competência do nosso governo. Quero derrotar os candidatos do Richa, quero vencer com você. Agora é João, agora é 15”.